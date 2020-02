Apresentadora da RBS anuncia batalha contra câncer de mama

A apresentadora Alice Bastos Neves, do Globo Esporte da RBS TV, anunciou a batalha que tem enfrentado contra um câncer de mama. Ela descobriu o tumor em janeiro, já passou por cirurgia e agora realizará quimioterapia.

"Já me recuperei. E, segundo meu médico, estou curada", escreveu Alice em seu perfil no Instagram. A publicação, até o início da noite desta sexta-feira, tinha mais de 20 mil curtidas e cerca de 3,4 mil comentários de apoio à jornalista.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira, durante o programa e também em seu perfil no Instagram. Ela poderá se ausentar de algumas edições do Globo Esporte da RBS TV por causa do tratamento.