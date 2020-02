Arséne Wenger ironiza punição ao City: 'Compraram todos meus jogadores'

Ex-técnico do Arsenal, da Inglaterra, o francês Arséne Wenger ironizou o Manchester City, que foi punido pela Uefa por ter violado o fair play financeiro. O City não poderá participar das duas próximas edições da Liga dos Campeões da Europa e terá de pagar uma multa de cerca de R$ 140 milhões.

Wenger lembrou que na época que comandava o Arsenal perdeu diversos atletas para o clube azul. “O City comprou todos os meus jogadores”, disse o treinador, de acordo com o jornal inglês Daily Mail.

Alguns jogadores que eram do Arsenal e foram comprados pelo City são Emmanuel Adebayor, Kolo Toure, Samir Nasri, Gael Cluchy e Bacary Sagna. Após ironizar, Wenger disse não estar "por dentro do caso" da punição, mas opinou: “Se for comprovado que o City fez isso de propósito, então eles não podem passar impunes".