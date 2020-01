Astro do New England Patriots é preso por subir em capô de Mercedes

Julian Edelman, astro do New England Patriots, foi preso neste sábado em Beverly Hills, na Califórnia, após pular no capô de uma Mercedes. A informação foi divulgada pelo site americano TMZ Sports.

De acordo com o site, Edelman subiu no capô do carro de luxo e acabou causando danos ao veículo. Ele foi detido pela polícia local e o motivo da ação não foi divulgado.

Os policiais estavam verificando um caso de assalto na mesma região quando foram chamados para realizar a prisão do jogador. Edelman foi detido por vandalismo e contravenção, mas acabou sendo liberado pouco tempo depois.

Neste semana, o New England Patriots foi eliminado dos playoffs da NFL após ser derrotado pelo Tennessee Titans.