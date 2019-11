Atacante do River agradece apoio de torcedores após vice da Liberta

Após perder a decisão da Copa Libertadores da América para o Flamengo, o River Plate (ARG) voltou a Buenos Aires e foi recepcionado com festa. Centenas de torcedores foram ao Estádio Monumental de Núñez e apoiaram o elenco.

O atacante Nacho Scocco, por exemplo, postou em seu perfil no Twitter uma mensagem de agradecimento. "A impotência, tristeza e bronca por causa do resultado não vão ser maior do que o orgulho que sinto por essa equipe. Obrigado, companheiros, por deixarem tudo. E obrigado aos torcedores pelo apoio", escreveu o jogador.

Ni la impotencia, ni la tristeza, ni la bronca del resultado van a ser mayor al orgullo que siento por este equipo, gracias muchachos por dejarlo todo y gracias a la gente por el apoyo. GRACIAS pic.twitter.com/5cZfUM2bWL — Nacho Scocco (@NachoScocco32ok) November 26, 2019

O River agora volta a sua atenção para os torneios argentinos. A equipe enfrenta o Newell's no sábado, pela 15ª rodada da Superliga. A equipe está em quinto lugar, com um jogo a menos do que os demais adversários.

¡Seguimos! Newell's (V) Sábado 30/11 - 21.45 hs. ⚽️ Fecha 15 - Superliga San Lorenzo (L) Domingo 8/12 - 21.45 hs. ⚽️ Fecha 16 - Superliga Central Córdoba Viernes 13/12 - 21.10 hs. ⚽️ Final - Copa Argentina#VamosRiver ⚪️⚪️ pic.twitter.com/FsQ0qn9VOu — River Plate (@RiverPlate) November 26, 2019