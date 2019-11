Atleta da NFL faz greve após médicos de franquia não detectarem câncer

Trent Williams, jogador da linha defensiva do Washington Redskins, está em greve desde que a temporada 2019-20 da NFL começou. O atleta afirma não confiar mais na franquia e nos médicos dela, alegando que eles erraram o diagnóstico de um câncer que teve durante anos.

Segundo Trent, ele questionou os médicos sobre uma protuberância em sua cabeça durante os últimos seis anos, e ouvia deles que era apenas um cisto, sem maiores preocupações. Em 2017, ao tratar uma lesão no joelho, ele pediu que os profissionais aproveitassem a anestesia para tirar o tal cisto, mas lhe disseram que não era necessário. Isso se repetiu duas vezes em 2018.

Em janeiro de 2019, uma biópsia detectou que o problema era um Dermatofibrosarcoma Protuberans, câncer que aparece nas camadas profundas da pele. O dono do Redskins, Dan Snyder, levou Trent em seu jatinho particular para consultar especialistas em Chicago e Houston e, depois, para ser operado. O tumor estava prestes a atingir o crânio e se tornar uma metástase.

Apesar da ajuda de Snyder, Trent se revoltou com os erros dos médicos e com a postura GM (diretor-geral) do Redskins, Bruce Allen. O jogador pediu para ser trocado pela franquia, mas não teve seu vontade atendida. O time de Washington ainda colocou o jogador na lista de "lesão não-causada por futebol" e decidiu não pagar o salário dele nesta temporada (R$ 20,4 milhões) por não ter passado nos testes físicos.

A questão é que o atleta não conseguiu fazer os testes porque o capacete incomodava a região de onde o câncer foi retirado. E, logo na sequência, surgiram rumores na imprensa norte-americana de que o atleta estaria insatisfeito por causa do dinheiro e não dos erros médicos.

"Eles começaram a destilar veneno por aí, que era só por causa de dinheiro. Eu coloquei essa organização em primeiro lugar nas prioridades por muito tempo, mas eles nunca levaram a sério. Eu luto por alguma coisa e sinto que não é só por mim, mas pelos jogadores no futuro também", criticou Williams em entrevista ao jornal USA Today.

No momento, a situação do atleta segue indefinida. Nove das 16 semanas da temporada regular da NFL já transcorreram, e o Redskins tem apenas uma vitória.