Atletas dos Jogos Universitários ajudam a retirar óleo em praia

Atletas dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), que tiveram início no dia 21 e vão até o dia 28 de outubro, em Salvador, na Bahia, ajudaram nesta quinta-feira (24) na retirada do óleo da praia de Stella Maris. O local foi um dos atingidos pelo vazamento de petróleo que ocorre litoral nordestino e tomou conta do noticiário do País nesta semana.

Além de ajudar na limpeza, alguns atletas também participaram e um bate-papo com as pessoas que estavam no local. "É uma questão importante tanto no sentido ambiental como da saúde. A gente tentou abranger essa ideia tanto para turistas como para moradores", explicou Caio Nunes, do futsal.

Elaine Morellato, diretora de responsabilidade social da Confederação do Desporto Universitário (CBDU), que esteve à frente da ação, explica que a ideia é contribuir e ajudar o meio ambiente. "Como a gente está usufruindo dessa praia maravilhosa que está aqui em frente, nada melhor que convidar os atletas que estão aqui na praia pra recolher esse óleo. Tudo com proteção para eles. A gente quer dar uma pequena contribuição ajudando as pessoas da Bahia, que nos acolheram tão bem", ressalta.

Vale lembrar que seis clubes do Nordeste que disputam as Séries A e B do Campeonato Brasileiro se uniram e lançaram uma campanha alertando para a situação das praias atingidas por manchas de óleo. CSA, CRB, Vitória, Ceará, Fortaleza e Sport publicaram mensagens com as hastags #ClubesNordestinosUnidos e #SOSNordeste em suas páginas oficiais nas redes sociais e também organizaram ações dentro e fora de campo.