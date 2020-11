Atletas norte-americanos comemoram vitória de Biden nas eleições

Joe Biden foi confirmado neste sábado como o próximo presidente dos Estados Unidos por diversos veículos de mídia do país, após os votos da Pensilvânia tornarem cada vez mais difícil para Donald Trump vencer no estado. Diversos atletas norte-americanos comemoraram o triunfo do democrata sobre o republicano, como LeBron James, Megan Rapinoe e Simone Biles.

LeBron James, que já vinha se manifestando contra Trump desde 2016 e criou uma iniciativa para evitar que a pandemia de coronavírus impedisse as pessoas de cor de votar, ironizou Trump. Publicou uma montagem na qual Biden aparece dando o toco que ele deu em Iguodala na final da NBA de 2016. Também disse um 'você está demitido', frase que Trump dizia quando apresentava o reality show O Aprendiz.

A ginasta Simone Biles, dona de quatro medalhas de ouro olímpicas, celebrou a vitória de Biden como presidente e a de Kamala Harris como a primeira mulher negra vice-presidente.

Rapinoe, jogadora de futebol bicampeã da Copa do Mundo e eleita a melhor do mundo em 2019, que também se manifestou contra Trump por diversas vezes, afirmou que 'as pessoas não fazem ideia do quanto isso significa para tantas pessoas'. "Para as mulheres, para os LGBT+, para pessoas de cor, para muçulmanos, para nativos americanos. E, francamente, para todos nós, porque Joe e Kamala vão cuidar de vocês", escreveu.

Embora seja britânico e não vote nas eleições norte-americanas, o hexacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton também manifestou alegria.

Na NBA, diversos outros atletas se manifestaram, confira.