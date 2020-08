Atletas se comovem e homenageiam ator Chadwick Boseman nas redes sociais

A morte de Chadwick Boseman nesta sexta-feira causou comoção mundial. A notícia do óbito do ator conhecido por seu papel como Pantera Negra nos cinemas marcou não só o mundo das celebridades, mas o cenário do esporte também. Vários atletas das mais diversas modalidades usaram das redes sociais para prestar homenagens ao falecido ator.

LeBron James, astro do Los Angeles Lakers, tem sido um dos protagonistas dos protestos no mundo esportivo contra o racismo nos Estados Unidos e no mundo. Em sua conta pessoal, o astro publicou: "Descanse no paraíso, Rei".

Mais cedo, ainda neste ano, Boseman publicou uma foto ao lado de Kobe Bryant, quando o ex-jogador foi vítima de um acidente de helicóptero em Los Angeles. Na ocasião, o ator escreveu: "Estou com o coração partido. Chocado. Marido, pai, estrategista, poeta-filósofo, guerreiro-atleta, produtor de filmes... Seu foco é magnético, Kobe. Meu amor fica com você e sua família."

Boseman já havia sido homenageado também em outra ocasião, também relacionada a basquete. Victor Oladipo, do Indiana Pacers, vestiu a máscara de Pantera Negra durante o concurso de enterradas da NBA em 2018. O jogador também se manifestou nas redes sociais. "Há muita coisa acontecendo agora...RIH", lamentou.

Smh it’s just to much going on right now....... R.I.H #BlackPanther https://t.co/Vh9WvZz1bP — Victor Oladipo (@VicOladipo) August 29, 2020

Em 2018, Chadwick Boseman dava uma mãozinha a Victor Oladipo, do Indiana Pacers, no "Dunk Contest" daquela temporada da #NBA. Representatividade.pic.twitter.com/cZxxpHhRwK — Vítor Magalhães (@valavitor) August 29, 2020

Outras personalidades do universo esportivo também se manifestaram: Russell Wilson, Patrick Mahomes, Zach LaVine, A'ja Wilson, Cori Gauff, Klay Thompson, Megan Rapione, Lewis Hamilton, entre tantos outros. Chadwick Boseman morre aos 43 anos após lutar contra um câncer de cólon, diagnosticado em 2016. Além de seu papel como Pantera Negra, ele também ficou conhecido por interpretar o músico James Brown e o jogador de beisebol Jackie Robinson.

Wakanda Forever. — Russell Wilson (@DangeRussWilson) August 29, 2020

Legends never die pic.twitter.com/KPuZlTY1Pv — Zach LaVine (@ZachLaVine) August 29, 2020

This is so incredibly sad. Rest in Power and in Peace Chadwick. https://t.co/iTQ8bibj3T — Megan Rapinoe (@mPinoe) August 29, 2020