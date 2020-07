Bahia cobre escudo com máscara em camisa para jogo contra o Náutico

O Bahia terá uma mudança em seu escudo nesta quarta-feira. O símbolo do clube na camisa utilizada na partida contra o Náutico estará coberto com uma máscara. O objetivo do time é conscientizar a população sobre a importância de usar o equipamento de proteção para evitar a propagação do novo coronavírus.

Bahia e Náutico se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h, no estádio Pituaçu, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. A competição regional será retomada após a paralisação causada pela pandemia de covid-19.

O Bahia é o segundo colocado do Grupo A e tem os mesmos 14 pontos que o líder Fortaleza, mas com saldo de gols inferior. Já o Náutico soma 11 pontos e está na terceira colocação do Grupo B.