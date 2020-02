BandSports investe R$ 4 milhões para cobertura da Olimpíada; veja contratações

O canal BandSports já confirmou alguns ex-atletas como comentaristas na cobertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Essa será a primeira vez que a emissora transmite uma Olimpíada em tempo integral. De acordo com o portal Uol, serão investidos cerca de R$ 4 milhões, parte do valor dedicado ao elenco contratado.

Até o momento, as gêmeas do nado sincronizado Bia e Branca Feres, a ginasta Daniele Hypólito, o nadador Ricardo Prado e o atleta André Domingos foram confirmados como comentaristas do canal. "Vamos investir mais ou menos R$ 4 milhões para levar toda a equipe e fazer uma transmissão tanto na TV, quanto uma cobertura no digital. Queremos transmitir de uma forma que nenhuma outra emissora vai fazer. Vamos ter programas e entrevistas", conta Alexandre Barsotti, diretor comercial do canal.

A cobertura do evento será realizada das 20h às 12h. A emissora pretende mostrar ao vivo todas as competições com brasileiros. Quando não estiver fazendo transmissão, serão exibidos programas jornalísticos com foco nos Jogos Olímpicos.

A expectativa é contar com comentaristas em cada modalidade olímpica. O foco principal da emissora será surfe e skate, modalidades que estarão pela primeira vez em uma Olimpíada.