'Besuntado de Tonga' perde 1ª chance de garantir vaga na Olimpíada de Tóquio

Para Pita Taufatofua, o importante é participar da festa, não como ele chegou lá. O atleta de Tonga, que se tornou notório ao desfilar como porta-bandeira de seu país coberto de óleo na Olimpíada de 2016, perdeu a primeira oportunidade que tinha de garantir vaga nos Jogos de Tóquio-2020, mas ainda sonha em disputar a competição - e tentará por dois esportes diferentes.

Neste sábado, Taufatofua disputou o Pré-Olímpico de Canoagem da Oceania, na prova de 200m do caiaque K1, e acabou apenas na oitava posição. Apenas o vencedor da prova garantiu vaga em Tóquio. Nas redes sociais, o atleta justificou o insucesso dizendo que no início da prova sentiu uma dor na costela, onde teve lesão recentemente, e prometeu não desistir.

Taufatofua terá mais uma chance no caiaque, já que irá competir na etapa de Duisburgo da Copa do Mundo de Canoagem, em abril, na Alemanha. Antes, em março, o tonganês disputa o Pré-Olímpico da Oceania no tae kwon do, mesmo esporte em que competiu no Rio de Janeiro.

No entanto, a meta de Taufatofua é mesmo a canoagem, já que ele faria história: disputaria três esportes diferentes em três Olimpíadas em sequência, contando as de verão e inverno. Ele esteve presente nos Jogos de Inverno de PyeongChang, em 2018 na Coreia do Sul, no esqui cross-country. Além disso, o atleta também é embaixador da Unicef e tem projetos sociais em Tonga.