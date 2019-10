Usain Bolt curte aposentadoria e entra no clima da Oktoberfest

Usain Bolt está aproveitando sua aposentadoria na Oktoberfest, em Munique. O ex-velocista postou em seu perfil no Instagram fotos no festival em que ele aparece com o típico traje da região da Baviera - onde a cidade de Munique está localizada - enquanto experimentava a cultura local e brindava com os grandes canecos de cerveja.

O jamaicano festejou também com o médico da equipe do Bayern de Munique, Hans Wilhelm Mueller-Wohlfahrt, com quem manteve amizade depois de trabalharem juntos em sua brilhante carreira no atletismo.

Bolt creditou o médico por resolver seus problemas persistentes nas costas e no tendão quando estava no auge de sua carreira. Apesar de morar na Jamaica, o homem mais rápido de todos os tempos nos 100 e 200 metros confiava tanto no especialista que viajava rotineiramente para a Alemanha para receber tratamento.

A Oktoberfest é uma tradicional festa da região da Baviera, na Alemanha. A primeira edição foi realizada em 1810, em outubro. Há muitos anos, porém, ela se inicia no mês de setembro, já que o mau tempo no mês original seria um problema para o festival.