Bolt x Cristiano Ronaldo na corrida, quem vence? Para o jamaicano, hoje, CR7

Usain Bolt já tentou se aventurar nos campos de futebol. Agora, e se Cristiano Ronaldo tentasse competir no atletismo? Para o jamaicano, o astro português atualmente seria mais rápido que ele.

Em entrevista ao jornal espanhol Marca, o recordista mundial dos 100m e 200m rasos foi só elogios a Critiano Ronaldo, da Juventus, o classificou como um superatleta e deu sua opinião sobre o resultado de uma eventual corrida disputada entre os dois.

"Cristiano venceria com certeza, porque ainda está ativo. Ele trabalha duro todos os dias e, para mim, é um superatleta. Ele está sempre no topo de seu esporte. Trabalha muito e está sempre focado. Acho que agora é mais rápido do que eu", comentou Bolt.

Quando se aposentou das pistas de atletismo, Bolt foi em busca do sonho de ser jogador de futebol e teve algumas experiência na Austrália em 2018. Porém, os planos não seguiram adiante e não devem se repetir.

"Pessoalmente, penso que se tivesse ficado na Europa teria conseguido e sido melhor. Meu pensamento ao ir para a Austrália era ficar longe da mídia, longe de todos. Iria me ajudar, com menos pressão. Mas não funcionou como eu pensava. Acho que se tivesse ficado na Europa, teria tido muito mais ajuda, durado mais tempo e sido mais bem-sucedido", avaliou Bolt.

O multicampeão olímpico agora curte a paternidade. Olympia Lightling nasceu em maio de 2020 e, devido a pandemia e o número reduzido de viagens a trabalho, Bolt pôde ficar mais tempo ao lado da filha.

"Está sendo diferente, porque eu viajo principalmente a trabalho. Tenho ficado mais em casa. O lado bom é que posso passar mais tempo ao lado do meu bebê e minha esposa. Ela não chora a não ser que realmente precise de algo. Todo mundo me diz que eu sou um cara sortudo", finalizou.