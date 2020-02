Brasil é o terceiro país que mais twittou durante o Super Bowl

A cidade de Miami não foi o único lugar a respirar os ares do Super Bowl 54, disputado na noite de domingo, no Hard Rock Stadium. A decisão entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers, vencida por Kansas City (por 31 a 20), também movimentou, e muito, o Twitter. O Brasil ficou entre os três países que mais twittaram durante o evento, atrás apenas de EUA e México.

Como em todo Super Bowl, as principais conversas não giraram apenas em torno do que acontecia na partida. O intervalo também roubou a cena, com as cantoras Shakira e Jennifer Lopez juntas. Tão logo subiram no palco, elas passaram a brilhar não somente em Miami, mas em todo o mundo. No Twitter, a performance de Waka Waka foi uma das mais comentadas.

E se o Show do Intervalo deu o que falar, o mesmo pode ser dito da grande decisão. O quarterback Patrick Mahomes, do Kansas City, não foi o campeão apenas em campo, mas também nos comentários: Jogador Mais Valioso (MVP) do Super Bowl, foi o mais popular na plataforma. Entre os atletas, ninguém chegou perto dele, nem mesmo Jimmy Garoppolo, do San Francisco, que ficou com o terceiro lugar entre os mais falados no Twitter, atrás de Andy Reid, do Chiefs.

Saiba quais foram os momentos do Super Bowl mais comentados no Twitter no mundo:

- Damien Williams encerra o jogo com um longo touchdown, dando aos Chiefs a vantagem de 30 a 20.

- O Kansas City Chiefs venceu o Super Bowl LIV, por 31 a 20, sobre o San Francisco 49ers.

- O San Francisco 49ers intercepta Patrick Mahomes, impedindo uma jogada promissora em Kansas City.

Saiba quais momentos foram os mais comentados no mundo durante o intervalo:

- JLo e Shakira cantando Waka Waka juntas;

- A performance de JLo no poledance durante a música “Waiting For Tonight”;

- J Balvin se juntando a JLo no palco.