Brasileiro pode bater recorde mundial após surfar onda gigante em Nazaré 

O brasileiro Caio Vaz está na expectativa de bater o recorde mundial de maior onda surfada da história. Ele surfou uma onda gigante em Nazaré, Portugal, em dezembro do ano passado. Agora, aguarda a decisão da WSL sobre os finalistas da Big Wave Awards 2020. O resultado será divulgado na próxima segunda-feira.

"Big Wave Awards está chegando! Dia 20, segunda, divulgarão os finalistas! Se você acredita que eu posso ser finalista e levar o Premio de Biggest Wave of the Year, compartilha com os amigos!", escreveu Caio em sua conta no instagram.

"Foi um dia histórico em Nazaré. Estou sem acreditar até agora que eu peguei a maior onda da minha vida, sem dúvida. Eu dropei a onda e fiz uma linha bem reta, achando que eu estava bem. Mas quando eu cheguei na base, a onda explodiu e eu tomei um caldão, mas fui resgatado de forma perfeita. Essa onda poderia ter acabado comigo. Estou amarradão de sair ileso", disse o surfista ainda em Nazaré.

O carioca agora aguarda a comissão de especialistas em ondas gigantes medir o tamanho da sua onda. A expectativa é grande para quebrar o atual recorde. "Feliz dessa onda ter me escolhido.Que sensação louca! Muito grato e emocionado com tudo que vivemos hoje! Obrigado, Nazaré! A vida é perfeita!", também comentou Caio nas redes sociais.