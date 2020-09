Burger King faz time da 4ª divisão inglesa ser o mais usado em game; entenda

O Burger King decidiu patrocinar o Stevenage FC, pequeno time da quarta divisão inglesa. Como toda ação de marketing, visava obter um retorno em divulgação da marca, mas não na vida 'real', e sim graças ao game Fifa 20. E a ideia funcionou.

A rede de fast-food notou que mesmo um time pequeno tinha seus uniformes licenciados dentro do jogo. Por isso, decidiu patrociná-lo na vida real e começou uma campanha com influencers e streamers.

Na campanha, o Burger King incentivou as pessoas a comprarem os melhores jogadores do mundo para o Stevenage e compartilhar os gols que marcavam nas redes sociais, em troca de uma recompensa, que poderia ser até um dos lanches da marca.

E não demorou para trazer resultados. O Stevenage se tornou o time mais usado no modo carreira do Fifa 20, mais de 25 mil gols foram publicados na internet e, ainda, o time do condado de Hertfordshire obteve um recorde de vendas de camisas.