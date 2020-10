Camisas lançadas na cor rosa aumentam 77% das vendas de clubes

A venda das camisas na cor rosa, lançadas pelo Athlético-PR, Avaí, Chapecoense, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Sport, São Paulo e Santos, no mês da consientização e combate ao câncer de mama, foi um sucesso.

De acordo com a Netshoes, o aumento das vendas de camisas desses clubes foi de 77%, se comparado ao mesmo período no ano passado. E as mulheres são as responsáveis por esse crescimento. A venda dos modelos femininos cresceu 74% em relação ao mês de agosto.

Se compararmos com o mês de outubro do ano passado, o crescimento é ainda maior: 121%. As peças custam R$ 199 e estão sendo comercializadas desde o primeiro dia do mês.

"O futebol é um canal populoso permeado por diversas jogadoras. Por diversos filhos, maridos, netos... É o maior esporte do mundo, tem alto potencial de alcance e pode ajudar a salvar vidas. Todos temos essa responsabilidade. Esse assunto deve ser falado no maior número de canais possível de forma natural e responsável. Nesta luta todos devemos vestir a camisa, por isso a campanha envolve mulheres e homens", disse Eduardo Dal Pogetto, brand manager da Umbro, no dia do lançamento das peças.