Campanha na internet quer presentear Pelé com 1.000 gols no videogame

Nesta terça-feira, dia em que o milésimo gol de Pelé completa 50 anos, há na internet uma campanha para homenagear o Rei do Futebol. Jogadores de videogame do Brasil e do mundo todo foram convocados para jogar com o avatar do Pelé, marcar um gol e compartilhar nas redes sociais com a hashtag #eKingPelé. A meta é atingir os mil gols.

Pelé marcou pela milésima vez na partida entre Vasco e Santos, no Maracanã, no dia 19 de novembro de 1969. O Rei do Futebol cobrou pênalti e fez seu gol mais importante. O duelo terminou com vitória santista por 2 a 1 no estádio carioca, em jogo válido pelo extinto Torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão.

A campanha para Pelé atingir a marcar no videogame é realizada pela empresa de material esportivo PUMA e pela agência de publicidade BETC/Havas. Em vídeo divulgado, o Rei do Futebol brinca: "A nova geração não me viu jogar, mas agora pode até marcar um gol comigo na internet".