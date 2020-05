Campeã mundial de esgrima se emociona ao ver crianças de SP repetirem sua dança

Nathalie Moellhausen, atleta brasileira campeã mundial de esgrima em 2019, se emocionou ao ver um grupo de nove crianças reproduzirem uma coreografia com a espada que ela havia criado anteriormente para celebrar o fim da quarentena da covid-19 na França. A esgrimista postou o vídeo nas redes sociais.

Nathalie se apresentou na Praça das Vitórias, em Paris, na noite de 11 de maio, o primeiro dia em que as regras de isolamento social foram relaxadas, misturando o esporte que pratica com a dança. Hoje, o grupo de crianças entre nove e 14 anos repetiu a coreografia - entre eles, cinco de uma escola estadual que a campeã mundial visitou em agosto de 2019.

"Vocês me fizeram chorar, vocês fizeram eu me arrepiar, vocês me fizeram rir e me emocionar. Acima de tudo, vocês me encheram de esperança e motivação pra continuar na minha missão de divulgação da arte da esgrima. Porque o que vocês fizeram é arte, antes de ser esporte. E a esgrima é uma arte de viver", escreveu Nathalie ao postar o vídeo das crianças.

Durante a quarentena, Nathalie teve aulas de dança com a amiga e coreógrafa italiana Tiziana Pagliarulo, que ela utilizou para criar a performance, a qual nomeou 'Dança das Lâminas'.