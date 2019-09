Cavalo cruza a linha de chegada sem o jóquei e vence de maneira impressionante

No último domingo, um fato inusitado aconteceu no Joquey Club Brasileiro, no Rio. O cavalo Janeiro Chuvoso cruzou a linha de chegada na primeira colocação, mas sem seu condutor. Ao chegar ao fim do páreo sem o jóquei, o segundo colocado ficou com a vitória oficial.

O momento que originou a história aconteceu logo na largada da prova de 1.900 metros, quando o jóquei Acedenir Gulart caiu e, mesmo assim, seu companheiro continuou a disputa. O número 7 estava longe dos primeiros colocados no 9º e último páreo, mas ao perceber a distância dos demais concorrentes ele disparou na pista e começou a série de ultrapassagens que resultou na vitória solitária de Janeiro Chuvoso.

Ele foi desclassificado ao ter finalizado o trajeto sem o seu jóquei, mas acabou sendo o destaque da corrida. No resultado oficial, o primeiro lugar foi de Linda do Iguassu, conduzida pelo experiente Carlos Lavor.