Ciclista promove leilão beneficente de sapatilha da Copa do Mundo

Em seu retorno ao cenário competitivo europeu após cinco meses, o ciclista Henrique Avancini conquistou o título da Strabag Cup, na República Tcheca. Se essa vitória já é especial ao atleta, ela também impulsiona as primeiras pedaladas do projeto ‘Pedaling For a Reason’. Criada por Avancini, a ação promoverá, por meio de suas sapatilhas, uma corrente do bem entre fãs, patrocinadores e entidades sociais que ele acredita, cujo começo acontecerá nesta quinta-feira. E a linha de chegada ocorrerá justamente na última etapa da Copa do Mundo de MTB, no país da Europa Central.

Pensado para fazer parte de seu legado social, o projeto acontecerá por meio da realização de leilões especiais em parceria com o site Semexe.com. A instituição a ser beneficiada neste segundo semestre de 2020 será a ‘Comunidade Terapêutica Mateus 25:35’, com sede em Petrópolis-RJ, a qual o atleta tem uma relação de longa data e grande admiração por seu trabalho realizado em prol de pessoas em situação de rua e dependentes químicos.

Para os fãs de Avancini que querem contribuir com ‘Pedaling for a Reason’, há duas maneiras de participar. A primeira é por meio de lances em um leilão virtual de uma sapatilha exclusiva do atleta. Customizada especialmente para o projeto, ela será utilizada por Henrique Avancini durante a última etapa da Copa do Mundo de MTB XCO, em Nove Mesto, na República Tcheca.

“Eu decidi leiloar minha sapatilha porque é uma parte muito simbólica do meu equipamento. Ela é a conexão do ciclista com a bike e capta toda força que aplicamos no pedal. Por isso, coloquei o nome do projeto de Pedaling for a Reason. A ideia é fazer uma representação material desse esforço que faço na competição por alguma coisa que eu acredito, que acho relevante e que vale a pena espremer um pouco mais do meu corpo”, afirma o atleta, segundo colocado no ranking mundial da categoria.

Já a outra possibilidade de contribuir para o ‘Pedaling for a Reason’ é por meio da compra de um par de meia exclusivo do projeto, no valor de R$ 50,00. A cada aquisição deste equipamento, o participante estará automaticamente inscrito em um sorteio de outra sapatilha do atleta, a que será utilizada por Avancini no XCC da República Tcheca, no dia 4 de outubro. Vale destacar que os pares de meias foram produzidos de forma exclusiva e estarão disponíveis somente enquanto durar o projeto.

"São iniciativas como essa que fazem o Henrique ser quem ele é. Uma honra para nós contribuirmos com nossa tecnologia e experiência para um projeto com um propósito tão incrível e com tanto potencial de impacto como o Pedaling for a Reason", afirma Gabriel Novais, fundador da Semexe.

O leilão e o sorteio estão disponíveis até 5 de outubro, dia seguinte ao fechamento da Copa do Mundo de MTB XCO, e podem ser acompanhados por meio da plataforma Semexe, por meio do link semexe.com/pedalingforareason. Todo o valor arrecadado nas duas ações será revertido para a Comunidade Terapêutica Mateus 25:35.

O projeto Pedaling for a Reason conta com o apoio das empresas Semexe e Shimano, e do Studio Black Tiger. Ele foi lançado no início de 2020 e já leiloou uma sapatilha que seria utilizada por Henrique Avancini na etapa de Cape Epic, da Copa do Mundo de MTB. O projeto precisou realizar uma pausa ao longo do ano devido a pandemia. E agora ele retoma, possibilitando o público a contribuir em prol de uma causa social e ainda concorrer a um dos equipamentos mais simbólicos ao atual segundo melhor ciclista de MTB do mundo.