Clube da 1ª divisão cearense quer goleiro Bruno para disputa do estadual

O Barbalha, time da primeira divisão do Campeonato Cearense, usou as redes sociais para afirmar que deseja contratar o goleiro Bruno Fernandes para o estadual de 2020. O clube chegou a publicar uma enquete questionando a aprovação da torcida sobre o possível reforço, já que o jogador foi condenado por homicídio triplamente qualificado em setembro de 2010.

"Bruno como reforço para a temporada 2020. Qual a sua opinião?", questionou o clube publicando uma enquete na web. Nos comentários da publicação, torcedores dividiram opiniões. "Contrata ele sim! É um bom goleiro e merece recomeçar sua vida", escreveu um internauta. "O cara foi acusado e vocês falam em reintegração na sociedade?", argumentou outro torcedor.

Como argumento para contratar o goleiro, o Barbalha afirma confiar na reintegração de Bruno dentro da sociedade. "O Barbalha Futebol Clube acredita no potencial do profissional Bruno Fernandes de Souza, e tem a plena certeza de sua recuperação e na reintegração dentro da sociedade e no futebol, nos que fazemos o esporte dentro de um pais que passa por mudanças políticas e comportamentais não podemos esquecer a nossa essência maior de uma povo generoso e acolhedor, principalmente o povo Nordestino", escreveu o clube.

Apesar do interesse do clube cearense, o atleta já foi anunciado como novo reforço do Poços de Caldas FC. A contratação foi confirmada pelo presidente da equipe que está na Terceira Divisão do Campeonato Mineiro, Paulo César da Silva, ao Jornal Mantiqueira, de Poços de Caldas, no último dia 13.

Vale lembrar que o goleiro foi condenado a 20 anos e 9 meses de prisão. Mas foi solto no dia 19 de julho de 2019, passando para o regime semiaberto. Caso seja contrato por algum clube, ele precisa pedir uma autorização da justiça. Atualmente Bruno mora em Varginha, município localizado na região do Sul de Minas Gerais.