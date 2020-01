Clubes, entidades e comentaristas lamentam morte de Sérgio Noronha

O jornalista Sérgio Noronha morreu nesta sexta-feira (24) no Rio, aos 87 anos. Comentarista com passagens pelas emissoras TV Globo, SporTV e Band e também pela Rádio Globo, Tupi e Jornal do Brasil, entre outros veículos, ele estava internado no Hospital Rio Laranjeiras, na Zona Sul, onde sofreu uma parada cardíaca. Noronha sofria do Mal de Alzheimer desde 2015. Ainda não há informações sobre o velório e enterro.

Nas redes sociais, clubes como Flamengo, Vasco, Palmeiras e São Paulo publicaram homenagens para Noronha. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro também lamentou sua morte, além de jornalistas.

"O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do jornalista Sérgio Noronha. Aos familiares e amigos, nossos sentimentos. Descanse em paz, Seu Nonô", escreveu o clube rubro-negro

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do jornalista Sérgio Noronha. Aos familiares e amigos, nossos sentimentos. Descanse em paz, Seu Nonô. ?? — Flamengo (@Flamengo) January 24, 2020

"A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta o falecimento do jornalista Sérgio Noronha e manifesta as condolências aos amigos e familiares", publicou o time paulista.

A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta o falecimento do jornalista Sérgio Noronha e manifesta as condolências aos amigos e familiares. — SE Palmeiras (@Palmeiras) January 24, 2020

Confira a repercussão:

O São Paulo Futebol Clube lamenta o falecimento do jornalista Sérgio Noronha, ocorrido nesta sexta-feira (24), no Rio de Janeiro, e presta sua solidariedade. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 24, 2020

O Club de Regatas Vasco da Gama lamenta o falecimento do jornalista Sérgio Noronha, ocorrido nesta sexta-feira (24). Desejamos muita força aos amigos e familiares. pic.twitter.com/a4SWVuOxCO — Vasco (@VascodaGama) January 24, 2020

Não conheci pessoalmente Sergio Noronha, mas o admirava como comentarista(“O Objetivo”) e aprendi a respeita-lo mais ainda devido ao carinho dos amigos que o cercavam... Em especial, @CoelhoArnaldoC. Comovente lealdade. Aos que ficam, meu abraço. E obrigado, Sergio Noronha. pic.twitter.com/PrIlCDCDGq — Gustavo Villani (@gustavovillani) January 24, 2020

?? LUTO POR SÉRGIO NORONHA! ?? Fica a homenagem a um dos grandes nomes da nossa imprensa esportiva, que morreu nesta sexta-feira, aos 87 anos. Descanse em paz!#ExpedienteFutebol pic.twitter.com/f6QTCnJlfc — Central FOX Brasil (@CentralFoxBR) January 24, 2020

Sergio Noronha foi uma grande referência jornalística. Texto brilhante, culto, aprendi bastante com ele. Lamento sua morte. #luto — Flavio Prado (@flaviopradojpgz) January 24, 2020