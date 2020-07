Com Haaland e jogo histórico em Anfield, Red Bull Salzburg lança série

De ‘Cometa’ Haaland, passando pelo amistoso contra Real Madrid, da Espanha, até jogo emblemático em Anfield contra o Liverpool, da Inglaterra (que terminou 4 a 3), o Red Bull Salzburg teve uma das mais importantes temporadas de sua história em 2019. E, a partir de imagens de bastidores e entrevistas inéditas, o clube austríaco lança a série ‘Jeder.mann’ para contar todos esses momentos de um modo especial. Com legendas em português, o conteúdo está disponível gratuitamente na Red Bull TV.

Ao longo dos nove episódios, com cerca de 16 minutos de duração cada, a série retrata a preparação da equipe diante dos desafios, como a reformulação do elenco, as escolhas do treinador visando aos jogos e a amizade dos atletas fora das quatro linhas. Ídolo do Red Bull Salzburg, o zagueiro brasileiro André Ramalho é um dos grandes nomes da série.

Joia do futebol mundial, o atacante Erling Haaland tem seu faro de gol destacado nos treinamentos, assim como no duelo diante do Genk (BEL), pela primeira rodada da Liga dos Campeões, quando fez um hat-trick. Na série, o jogo diante do Liverpool (ING), em que o norueguês também balançou as redes, se torna um momento ainda mais especial.