Com Kaká no Morumbi, São Paulo vai estrear novo uniforme contra a LDU

O São Paulo vai estrear seu novo uniforme na partida contra a LDU, do Equador, em jogo que será realizado nesta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi, pela segunda rodada do Grupo D da Copa Libertadores da América. Nesta terça, a fornecedora de material esportivo Adidas divulgou novas fotos dos uniformes.

Para a estreia em campo do novo uniforme, a torcida terá a presença do ídolo e último brasileiro a ganhar a Bola de Ouro, Kaká, que estará em ação na loja do estádio e apoiará o time junto ao lado torcida na partida contra a LDU.

A cmaisa estará disponível à venda a partir desta quarta-feira nas lojas Adidas, São Paulo e no site www.adidas.com.br, no valor de R$ 249,99, com modelos masculino, feminino e infantil.

O uniforme, predominantemente branco, remete aos momentos gloriosos do São Paulo, trazendo, como destaque, as faixas tricolores no peito que seguem até as costas, em torno do número. A gola é redonda também na cor branca e a camisa tem, ainda, as três listras em prata percorrendo os ombros, com listras verticais brancas em marca d’agua por toda a camisa.