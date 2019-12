Com Sampaoli e jogadores, Santos promove ação especial com crianças no CT

O Santos realizou na tarde deste sábado uma ação para este período natalino. Cerca de 400 crianças das Comunidades do Saboó, Pantanal, Morro da Penha e Predinhos tiveram um dia especial ao lado do técnico Jorge Sampaoli e dos jogadores Marinho e Pituca.⁣

O clube abriu as portas do CT Rei Pelé para as crianças, que ganharam presentes do treinador e dos jogadores. O Santos ainda distribuiu lanches e disponibilizou um espaço para diversão.⁣

Em suas redes sociais, o Santos postou fotos do evento e escreveu: "Agradecemos aos moradores da Comunidade por esse dia tão feliz e, também, aos nossos patrocinadores e parceiros que, mais uma vez, nos ajudaram a proporcionar tanta felicidade para quem precisa!⁣"

O Santos faz seu último jogo desta temporada neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro. A equipe vai enfrentar o campeão Flamengo e luta para terminar o Campeonato Brasileiro na segunda colocação.