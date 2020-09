Conheça o "Gutinho": empresa lança almofada com o rosto de Guto Ferreira

"Gutinho". Esse é o novo item colecionável do Ceará. Uma empresa cearense lançou uma almofada personalizada do técnico Guto Ferreira.

O produto já é comercializado pelo site da empresa e brevemente estará nas prateleiras das lojas oficiais do clube.

Chegou o Gutinho! Garanta já a sua almofada personalizada do Guto Ferreira. Disponível na Ploosh: https://t.co/mgP5Mcgq9H#CearáSC #Vozão pic.twitter.com/KOUDCTV6Es — Ceará SC (@CearaSC) September 25, 2020

Guto Ferreira vive momento de tranquilidade com a torcida do Ceará. Campeão da Copa do Nordeste, o treinador levou a equipe à fase de oitavas-de-final da Copa do Brasil ao golear o Brusque. No Brasileirão, o time ocupa posições intermediárias e venceu apenas uma das últimas quatro partidas.