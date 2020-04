Construtora anuncia que vai patrocinar 12 atletas femininas em Tóquio 2021

A construtora MRV anunciou, nesta quarta-feira (28), que irá patrocinar 12 atletas, da categoria feminina, que almejam uma vaga na Olimpíada de Tóquio, adiada para 2021. De acordo com o comunicado, seis esportistas já foram escolhidas e convidadas pela empresa. Quem chefia a campanha, é a ex-atleta Maurren Maggi, que conquistou o ouro olímpico no salto com vara, nos Jogos de Pequim, em 2008.

As outras seis vagas remanescentes, estarão abertas até o dia 22 de maio para inscrições, que podem ser realizadas no site da MRV. Com a iniciativa, a empresa tem como intuito destacar a força da mulher em sua luta diária e pela conquista de seus sonhos.

"A mulher tem um poder transformador na sociedade que precisa ser exaltado. E o esporte não pode ficar de fora. Sabemos dos desafios que elas enfrentam para conquistar seus espaços e queremos ser um meio importante de apoio para que essas atletas realizem seus sonhos e sirvam de inspiração para outras", disse Rodrigo Resende, diretor de Marketing e Novos Negócios da MRV.

Ana Sátila, da canoagem velocidade; Flavia Saraiva, da ginástica artística; Silvana Lima, do surf; Rayssa Leal, do skate street; Lorrane Ferreira, da natação; e Bruna Takahashi, do tênis de mesa, foram as primeiras atletas selecionadas. Maurren Maggi irá acompanhá-las durante suas performances, ao longo do patrocínio.

Interessadas podem se inscrever no site elastransformam.mrv.com.br. Será necessário enviar um vídeo de, no máximo, um minuto que conta sua trajetória no esporte e os motivos pelos quais devem ser escolhidas. Participarão como jurados Marcelo Vido, diretor executivo de esportes olímpicos do Flamengo, e Mariana Brochado, ex-nadadora da seleção brasileira e do Flamengo. Vale lembrar, que a construtora patrocina o clube carioca.