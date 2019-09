Corinthians, Cristiano Ronaldo, Suárez: queimadas repercutem no esporte

Depois de repercutir na imprensa brasileira, as queimadas na Amazônia chegaram ao conhecimento dos canais internacionais e, logo, das celebridades. Entre elas, é claro, as do esporte: Cristiano Ronaldo e Luis Suárez foram dois dos atletas que postaram sobre a situação. Aqui no país, o Corinthians foi o time de futebol que se manifestou.

O alvinegro paulistano postou um gif no qual o mapa do Brasil que tem no escudo solta fumaça do norte do país. Escreveu apenas hashtags pedindo orações pela Amazônia.

Cristiano Ronaldo descreveu um pouco mais a situação. "A Floresta Amazônica produz mais de 20% do oxigênio do mundo e esteve queimando pelas últimas três semanas. É nossa responsabilidade salvar nosso planeta", escreveu, junto com uma foto de uma queimada e um pedido de oração.

The Amazon Rainforest produces more than 20% of the world’s oxygen and its been burning for the past 3 weeks. It’s our responsibility to help to save our planet. #prayforamazonia pic.twitter.com/83bNL5a37Q — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 22, 2019

Suárez pediu orações e desejou força ao 'pulmão do mundo', convocando os seguidores a lutar para defender a floresta.

#PrayForAmazonas y mucha fuerza a nuestro pulmón del mundo. Luchemos entre todos para cuidarlo pic.twitter.com/0PLr2wWdbe — Luis Suarez (@LuisSuarez9) August 22, 2019

Veja as outras manifestações:

Quem também se manifestou foi o pentacampeão da Fórmula 1 Lewis Hamilton, que ouviu uma resposta atravessada do brasileiro Lucas di Grassi. Antes deles, Daniel Alves, camisa dez do São Paulo e capitão da seleção brasileira, já havia pedido mais cuidados com o meio ambiente e alertado que a destruição pode se virar contra nós mesmos.

No basquete, o jogador Kyle Kuzma usou as redes sociais para se manifestar. O atleta divulgou uma imagem do seu tênis com a palavra "Amazônia". "A Amazônia é uma grande parte do nosso oxigênio", escreveu na legenda.