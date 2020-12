De LeBron James a Lewis Hamilton: ídolos do esporte inspiram nomes de bebês

O ranking BabyCenter Brasil, divulgado nesta segunda-feira, 7, exibiu as tendências de nomes de bebês brasileiros em 2020. As preferências incluem alguns dos grandes ídolos do esporte mundial.

Quando o assunto é NBA, nomes como Kawhi Leonard e LeBron James entram nas preferências das famílias. A Fórmula 1 também ganhou espaço com o heptacampeão mundial Lewis Hamilton. O ranking também incluir o nome do atacante Bruno Henrique, do Flamengo.

O ranking 2020 foi elaborado a partir do cadastro de 350 mil bebês nascidos em 2020 e cadastrados no site brasil.babycenter.com e o aplicativo Minha Gravidez e Meu Bebê Hoje.

Totais de Nascimentos em 2020:

Meninos: 170.112

Meninas: 176.637

Total: 346.749

Nomes que mais subiram:

Meninos: Ravi, José, Matteo, Otto, Josué, Oliver, Theodoro, Levi e Gael

Novos no top 100: Rael, Dante, Thales, José Miguel, Estevão e Ruan

Meninas: Maria Liz, Aurora, Ayla, Ana, Luna, Louise e Melina

Novos no top 100: Hadassa, Jade, Fernanda

Nomes que mais caíram:

Meninos: Ícaro, Enzo, Luiz Felipe, Valentim, Enzo Gabriel, Arthur Miguel, Rodrigo e Martin

Saíram do top 100: Davi Luiz, Vitor Hugo, Lucas Gabriel, Bruno, Pedro Miguel, Hugo

Meninas: Pérola, Ana Júlia, Ana Clara, Ana Luísa, Maria Valentina, Isabelly, Ana Lívia, Gabrielly

Saíram do top 100: Amanda, Isabel e Ana Sophia