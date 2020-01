Depois de se arriscar no futebol, Usain Bolt mostra suas habilidades como cantor

Depois de se aposentar das pistas, o astro jamaicano Usain Bolt se arriscou no futebol. O seu plano acabou não dando muito certo, já que pendurou as chuteiras sem sequer assinar um contrato profissional. Agora, ele decidiu mostrar as suas habilidades como cantor.

Em sua conta nas redes sociais, Bolt divulgou a gravação de um vídeo feito em estúdio. Nas imagens, ele aparece cantando reggae com a banda Ultimate Rejects. "Ultimate Rejects x Usain Bolt apresenta 'Energia para Queimar Remix'". Assista:

Bolt se "aposentou" do futebol há um ano. O jamaicano chegou a treinar no Borussia Dortmund e passou por um período de testes no Central Coast Mariners, da Austrália. Ele também disputou amistosos e marcou gols, mas não conseguiu assinar contratos.

Nas pistas de atletismo o ex-velocista se aposentou após disputar o Mundial de 2017 da modalidade, aos 30 anos.