Diego Hypolito aparece em foto com Bolsonaro e é criticado nas redes sociais

O ginasta Diego Hypolito se tornou um dos assunto mais comentados no Twitter nesta quinta-feira. O motivo: ele posou para uma foto ao lado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na quarta-feira.

A imagem do ginasta ao lado de Bolsonaro foi compartilhada pelo próprio presidente em sua conta oficial no Instagram. "Ontem (quarta-feira), com Diego Hypólito. Uma satisfação conversar com esse renomado atleta olímpico. Bom dia a todos!", escreveu.

Nos comentários da publicação, que conta com mais de 441 mil reações em 12 horas, parte dos seguidores desaprovaram o encontro. "Mas o que é isso? Bolsonaro não era homofóbico?", reagiu o deputado estadual André Fernandes. Vale lembrar que o ginasta assumiu recentemente ser gay.

Nas redes sociais de Hypólito, a imagem ao lado de Bolsonaro não foi divulgada. Apesar disso, seguidores invadiram os seus últimos posts para criticá-lo. "Horror aquela foto que você está com o Bolsonaro", disse um dos internautas. "Mas é só uma foto! Nada mudou! Sou a mesma pessoa com os mesmos conceitos", respondeu o ginasta.

Outros comentários, como: "Só não seja 'bozominion' sendo gay", ''Não sou de direita e nem de esquerda, sou de Deus', típico comentário do cara sem noção que não entende a luta que a comunidade LGBT enfrenta", "pena que apoia candidatos que menospreza a orientação sexual das pessoas", foram publicados por seguidores nas redes sociais.

Apesar das críticas, uma baixa parcela dos internautas apoiou o encontro. "Sempre te segui, agora com mais orgulho", "ganhou um seguidor", "você está perdendo muitos seguidores, mas pode ter certeza que ganhará o dobro", reagiram outros internautas.