Diego Hypolito bate marca de Simone Biles e remove calças em 32 segundos

O ginasta brasileiro Diego Hypolito aderiu a sequência do desafio "Handstand Challenge", criado pela campeã olímpica Simone Biles, e removeu a calça que vestia durante uma parada de mão, técnica popularmente conhecida como "plantar bananeira". O medalhista de prata na Olimpíada Rio 2016 bateu o tempo da atleta norte-americana e removeu sua calça em 32 segundos.

Em contrapartida, Biles, criadora da nova moda lançada entre os competidores, removeu sua calça em 56 segundos.

Quem também aderiu ao desafio foi o ginasta Chico Barreto. O brasileiro performou num tempo parecido ao de Biles e teve a mesma dificuldade da norte-americana: remover a segunda perna.

A quarentena imposta pela pandemia da covid-19 tem feito atletas de diferentes modalidades criarem os mais diversos tipos de desafio. Cristiano Ronaldo, astro da Juventus, quis saber quem fazia mais abdominais em 45 segundos, enquanto Roger Federer, desafiava seus companheiros a bater a bolinha de tênis mais vezes contra a parede.

Here’s a helpful solo drill. Let’s see what you got! Reply back with a video and I’ll provide some tips. Choose your hat wisely ?????? #tennisathome pic.twitter.com/05lliIqh1h — Roger Federer (@rogerfederer) April 7, 2020