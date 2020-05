Dono dos Patriots doa anel da NFL para ajudar na luta contra pandemia

O dono do New England Patriots, Robert Kraft, doou nesta segunda-feira um de seus seis anéis de campeão da Liga Americana de Futebol Americano (NFL) para um leilão com o objetivo de ajudar no combate à pandemia do novo coronavírus. Kraft disse que, depois de semanas de reflexão, decidiu doar o anel de diamante que os Patriots conquistaram no histórico Super Bowl de 2017.

"Eu tenho pensado muito nos funcionários da linha de frente, nos médicos, enfermeiros, equipes de apoio. Meu coração está com todos eles", disse Kraft em um vídeo no site da iniciativa "All in Challenge". Na decisão de 2017, o Patriots de Tom Brady perdia por 28 a 3 e conseguiu uma virada no fim para fechar a vitória por 38 a 24, já na prorrogação.

Na segunda-feira à tarde, a oferta mais alta pelo anel dos Patriots foi US$ 650 mil (R$ 3,7 milhões). "Pensei no que está acontecendo agora e queria dar algo de extremo valor", disse Kraft.