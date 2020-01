Dupla brasileira usa chave de fenda como volante em etapa do Rally Dakar

Os brasileiros Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin enfrentaram logo no primeiro dia do Rally Dakar, na Arábia Saudita, uma dificuldade inusitada na categoria UTV. Após encararem um problema mecânico que causou a desconexão do volante com a barra de direção, a dupla improvisou uma solução e usou duas chaves de fenda para conseguir guiar o veículo pelo trecho restante do percurso.

Os dois tiveram a falha mecânica aproximadamente na metade do trajeto de 319 quilômetros. A dupla foi tricampeã do Rally Dakar e usou a experiência para conseguir contornar o problema. Para o navegador Gugelmin, a habilidade do companheiro foi fundamental. "Ele pilotou os 153km finais da especial em alta velocidade usando uma chave de fenda como volante – e isso em pleno Dakar, o mais difícil rally do mundo. Acho que o dia de hoje diz muito sobre ele e a nossa parceria. Estamos tristes pelo que aconteceu, mas ainda assim orgulhosos do que fizemos", disse.

Depois de largar pela manhã deste domingo da cidade de Jeddah, a dupla brasileira chegou a Al Wajh já no período da noite. Nesta segunda-feira, o percurso total será de 401 km, mas já com o veículo consertado para a próxima etapa. "Talvez uma dupla menos experiente e com menos paixão pelo que fazemos desistisse. Mas nós não pensamos nisso um segundo sequer. Nosso foco desde o início foi consertar o problema e ir até o fim", afirmou Varela.