Dybala faz transmissão ao vivo de Call of Duty na plataforma Twitch

O craque argentino Paulo Dybala, que atualmente defende a Juventus, fez uma transmissão ao vivo jogando Call of Duty na plataforma Twitch nesta quarta-feira.

A transmissão do jogador chegou a contar com mais de 7 mil pessoas vendo as suas partidas. Na plataforma, ele soma 190.843 seguidores.

Douglas Costa, companheiro de Dybala na Juventus, também tem o seu próprio canal na Twitch. Ele frequentemente aparece na plataforma exibindo as suas partidas para os mais de 60.359 seguidores. Recentemente ele jogou Fifa 20.

Em campo, o jogador atuou na vitória da Juventus sobre o Genoa por 3 a 1 nesta terça-feira. Ele foi autor do primeiro gol da equipe, seguido por Cristiano Ronaldo e Douglas Costa. Andrea Pinamonti descontou para o rival.