Editora lança pela primeira o álbum de figurinhas do Campeonato Inglês

A Editora Panini lança pela primeira vez o álbum de figurinhas do Campeonato Inglês. O livro ilustrado traz uma ampla cobertura da competição, além de curiosidades da temporada atual e destaque para os atletas brasileiros que têm brilhado em campo, como Ederson, Fernandinho e Gabriel Jesus (Manchester City), Richarlison (Everton), Willian (Chelsea) e Alisson e Firmino, que atuam no Liverpool – atual campeão mundial e invicto há um ano na competição nacional.

Nas 96 páginas do livro ilustrado Premier League 2019-2020 estão contemplados os 49 clubes que têm atuado na atual temporada. Cada uma das equipes está representada em páginas duplas do álbum nas cores oficiais de cada time, com figurinhas de jogadores, além dos respectivos mascotes, escudos e estádios. Entre os 636 cromos da coleção, sendo 121 especiais metalizados, estão retratados grandes craques da liga, como Salah, Harry Kane, Sterling, De Bruyne, além dos brasileiros Ederson, Fernandinho, Gabriel Jesus, Richarlison, Willian, Alisson e Firmino, ídolo da torcida do atual campeão do evento, peça-chave para o Liverpool na tentativa de se manter invicto na busca por mais um título.

“Para nós, da Panini, publicar pela primeira vez o álbum de figurinhas do melhor campeonato do mundo é uma grande conquista para os fãs do futebol inglês. Mantemos nossos esforços em elaborar produtos voltados aos grandes eventos esportivos mundiais, no intuito de proporcionar ainda mais entretenimento aos fãs”, declara José Eduardo Severo Martins, presidente da Panini Brasil.

O livro ilustrado exclusivo Premier League 2019-2020 conta com versão brochura, por R$ 8,90, e envelopes com cinco figurinhas, por R$ 2,50. Os produtos estão disponíveis nas bancas de jornal, nas melhores lojas e na lojapanini.com.br.

FICHA TÉCNICA

Formato: 242 x 328 mm

Estrutura: 96 páginas

Distribuição: nacional

Capa: tríplex 250 g

Miolo: couché fosco 150 g

Total de cromos: 636, sendo 121 especiais

Preço do livro ilustrado capa brochura: R$ 8,90

Envelope com 5 cromos: R$ 2,50