Em comemoração, Rafinha e Gabigol provocam Palmeiras: 'Não tem Mundial'

A festa de 35 anos do meia Diego serviu para jogadores do Flamengo também comemorarem as conquistas recentes. Apenas neste ano, a equipe conquistou a Supercopa do Brasil, Taça Guanabara e Recopa Sul-Americana.

Na celebração realizada na noite de quinta-feira em uma casa noturna na Barra da Tijuca, o lateral-direito Rafinha e o atacante Gabigol aproveitaram para provocar o Palmeiras. Com microfone, eles puxaram o grito: "O Palmeiras não tem Mundial". A música já havia sido cantada na comemoração do título da Libertadores no ano passado.

Nos vídeos que circulam nas redes sociais, Rafinha e Gabigol comandam a festa enquanto outros jogadores se divertem com as canções. Os músicos Sandra de Sá, Mumuzinho e Dj Zulu também marcaram presença e agitaram a festa.

