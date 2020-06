EmCasaComSesc: Arthur Zanetti inicia série de lives esportivas 

Com a pandemia do novo coronavírus, o Sesc São Paulo lançou uma série de lives esportivas com atletas, ex-atletas, profissionais do esporte e educadores físicos de suas unidades. A primeira transmissão ao vivo será feita neste domingo, às 11h, pelo medalhista olímpico Arthur Zanetti.

As lives serão exibidas no YouTube (youtube.com/sescsp) e no Instagram (instagram.com/sescaovivo). O ginasta Arthur Zanetti vai trazer relatos sobre sua experiência como atleta e, junto com um educador, deve apresentar uma rotina de exercícios que faz parte de sua preparação física.

"Em tempos de restrições de convívio social por conta da pandemia e com as unidades do Sesc São Paulo em todo o estado fechadas para evitar a disseminação do novo coronavírus, a instituição amplia a sua presença no território online como forma de reafirmar o seu compromisso de motivar a prática de atividades físicas, promovendo o encontro de personalidades esportivas com o público de forma segura e em preservação à saúde", explica Sesc, que terá um convidado por semana para realizar as lives.