Empresa brasileira instala novo gramado no lendário Estádio Azteca

Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers fizeram partida no lendário Estádio Azteca, na Cidade do México, na última segunda-feira, em partida válida pela Semana 11 da temporada regular da NFL. Foi a volta da liga de futebol americano à capital do México após o cancelamento do jogo no ano passado por conta do mau estado do gramado do estádio.

Para este ano, os controladores do palco da final da Copa do Mundo de 1970, onde o Brasil levou o tricampeonato em cima da Itália, decidiram instalar um novo gramado para evitar problemas como os ocorridos em 2018. E foi uma empresa brasileira, a World Sports, que realizou o trabalho no estádio.

"Atender uma das principais ligas do mundo é mais uma concretização da expansão dos nossos objetivos como empresa", comemora Breno Rodrigo Couto, um dos sócios-diretores da World Sports. "O esporte nos Estados Unidos é de excelência, e temos contribuído para esse impulso, com inovação e o que existe de melhor no mercado de grama, com material e mão de obra com qualidade."

A implantação do novo gramado no Azteca começou em março, em uma área anexa ao próprio estádio, com produção de cerca de de 9 mil metros quadrados de grama. Todo o planejamento de execução foi desenvolvido e supervisionado pela companhia do País, desde a elaboração estratégica do projeto até a substituição do gramado, passando por uma reforma completa que inclui instalação de sistemas modernos de drenagem, irrigação e base do campo.

"São estádios que empregam tecnologias de ponta e, para nós, foi um orgulho imenso ter sido escolhido para reformar o gramado de um dos principais estádios do mundo", diz Couto. A World Sports participou da instalação do gramado de estádios utilizados na Copa do Mundo de 2014, e também de estádios locais, como a Vila Belmiro, em Santos.