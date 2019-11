Enzo Fittipaldi é premiado com Capacete de Ouro pelo segundo ano seguido

Vice-campeão da F3 Regional Europeia em 2019, Enzo Fittipaldi foi coroado com o Capacete de Ouro, principal prêmio do esporte a motor brasileiro. Após conquistar 13 pódios e 2 vitórias com a Prema na disputa da F3, o piloto foi premiado na categoria Internacional pelo segundo ano consecutivo. Ele tem 18 anos e é neto de Emerson Fittipaldi.

“Fiquei muito feliz de receber esse prêmio novamente. Isso mostra que estamos fazendo nosso trabalho da melhor maneira possível e me dá mais forças para continuar buscando novas conquistas em 2020. Agradeço a todos que me ajudaram esse ano e vou trabalhar para conseguir mais títulos na minha carreira e um dia chegar na F1”, afirmou Enzo.

Enzo foi representado na cerimônia de premiação do Capacete de Ouro pelo seu pai, Gugu da Cruz, e pelo seu patrocinador, Gutemberg dos Santos, que fez um emocionante discurso pedindo apoio de todos pelas categorias de base no automobilismo nacional. “É nossa responsabilidade, como empresários, de manter o Brasil como um celeiro de talentos para o mundo no esporte a motor”, disse.

Fittipaldi disputou no último fim de semana o GP de Macau e foi destaque na corrida classificatória após ganhar 16 posições. Na final, o piloto fechou em 16º após ter andado parte da corrida no top-10. “Correr no circuito de rua de Macau foi simplesmente incrível. Meu desempenho foi positivo também, fiz muitas ultrapassagens na corrida classificatória e cheguei a andar entre os dez primeiros na Final. Foi uma pena não ter conseguido classificar mais à frente por conta de um carro parado na pista bem na minha volta rápida, mas agora o meu foco é pensar no ano que vem”, afirmou Enzo.

Somando os resultados das temporadas 2018 e 2019, Enzo acumula 10 vitórias e 34 pódios. O piloto de 18 anos já foi campeão da F4 Italiana em 2018, vice-campeão da F3 em 2019 e terceiro colocado na F4 Alemã em 2018.