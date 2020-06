ESPN exibe documentário inédito sobre o ciclista Lance Armstrong

A ESPN exibe a partir deste domingo (21), às 18h30, um documentário inédito sobre o ciclista Lance Armstrong, um dos nomes mais vitoriosos – e polêmicos – do esporte em todos os tempos. Intitulado 'Lance', a produção é mais uma produzida pela faixa ESPN 30 for 30.

Dirigido por Marina Zenovich, o documentário fala sobre a ascensão e queda de Lance Armstrong, que se consagrou como uma lenda após ser campeão sete vezes seguidas da Volta da França, competição mais prestigiada do ciclismo mundial. Armstrong foi considerado por muitos o maior nome da história do esporte do qual, hoje, está banido em virtude de doping.

Com depoimentos em primeira pessoa do ex-atleta, 'Lance' retrata os quatro estágios da vida do ciclista, seu início de carreira, a batalha contra o câncer, a fase em que dominou o esporte e quando foi descoberto o que a Agência Antidoping Americana chamou de 'o mais sofisticado programa de doping que o esporte já viu'.

A primeira parte do documentário já está disponível no ESPN App; a segunda será transmitida na próxima quarta-feira, 24/6, às 18:30.