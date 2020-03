Estilo Agostinho Carrara? Uniforme do Brasil para Olimpíada vira piada

O uniforme da delegação brasileira para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, marcada para 24 de julho, foi divulgado nesta quinta-feira pelo perfil oficial do Time Brasil no Twitter. Após o modelo ser exibido, internautas fizeram piadas e comparações com o estilo de Agostinho Carrara, personagem de A Grande Família, da TV Globo.

A estampa do uniforme foi inspirada nos peixes amazônicos e faz referência também à flora e fauna brasileiras. O ginasta Arthur Nory foi o atleta escolhido para apresentar o novo modelo. "O Nory já vestiu e aprovou!", afirma o Time Brasil. Veja as imagens:

UNIFORME EM TÓQUIO 2020 Se liga como o Time Brasil vai desfilar na cerimônia de abertura em @Tokyo2020. A estampa é inspirada nos peixes amazônicos e faz referência também à flora e fauna brasileiras. O Nory já vestiu e aprovou! Valeu, Wöllner! Fernando V. Leão pic.twitter.com/4oiRcgN2R8 — Time Brasil (@timebrasil) March 5, 2020

No Twitter, os internautas não perdoaram a escolha do uniforme. "Muito legal homenagearmos o ícone Agostinho Carrara no uniforme da delegação brasileira para Cerimônia de Abertura da Olimpíada de Tóquio", "nunca quis tanto um uniforme da seleção brasileira como esse produzido e estilizado por ninguém mais ninguém menos que Agostinho Carrara", "Agostinho Carrara mandou lembrança", ironizaram.

Confira a repercussão:

Brasil vai pra Tóquio vestido de Agostinho Carrara. Já começou certo. https://t.co/1esuRKl4p6 — Thiago De Battisti (@thiagodebattist) March 5, 2020

a grande família e Agostinho carrara jamais sairão do imaginário do brasileiro https://t.co/ykcijp2zTh — mandis (@callofthev0id) March 5, 2020

Ficou igual a camisa do Agostinho Carrara https://t.co/gopi0YevqU — Marlon Rorigues (@MarlonNevess) March 5, 2020

Belíssima homenagem ao grande Agostinho Carrara. https://t.co/bNMJWVW34z — João Paulo (@JoaoPaulo8686) March 5, 2020

Muito legal COB homenagear o mito Agostinho Carrara no uniforme da delegação brasileira para Cerimônia de Abertura da Olimpíada de Tóquio pic.twitter.com/iNxuIhpl2w — Luiz Gabriel (@eugabrielcrf) March 5, 2020

Grande homenagem a Grande Família. Agostinho Carrara parabéns. https://t.co/KCU5JsDY5Y — janinefrubell (@janinefrubel) March 5, 2020

autêntica homenagem ao personagem agostinho carrara. muito bom! https://t.co/DXAWvZ5lT2 — vitor (@vitorrdsg) March 5, 2020