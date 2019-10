Etiene Medeiros lança campanha 'Touca Rosa' em combate ao câncer de mama

A nadadora Etiene Medeiros divulgou nesta quinta-feira o lançamento da campanha "Touca Rosa". A ação da brasileira faz parte do Outubro Rosa, mês da luta contra o câncer de mama e conscientização da prevenção da doença.

"A ideia surgiu no ano passado, abordando uma questão especial para as mulheres. Existe gente próxima a mim que passa por essa situação. Em 2018, fiquei muito grata e feliz pelo fato das pessoas terem abraçado a causa comigo em prol da ajuda ao próximo, da saúde, da conscientização de que é preciso fazer o exame, de estar em alerta. Nosso objetivo não foi só conscientizar sobre o câncer de mama, mas o câncer em si", destaca Etiene Medeiros, que já havia lançado a campanha no ano passado.

Além do uso de uma touca rosa nas competições, a nadadora também criou um site virtual para vender o material. Além da loja, o hotsite "ladoaladopelavida" também vai contar conteúdos relativos aos cânceres de mama e próstata.

"A causa é bacana e é legal ter comigo atletas, ex-atletas, personalidades de outras áreas empenhadas na divulgação. Neste ano, inclusive, decidimos ampliar e fazer o "Touca Azul" com o João Gomes Jr., que prontamente abraçou a nossa ideia e está junto no projeto", conta Etiene.

Parceiro de Etiene na campanha, João Gomes Jr. é um dos principais nomes da natação brasileira na atualidade, também empenhado em causas sociais. "Fazer esta campanha para mim é poder ajudar as pessoas que mais precisam. Eu tive um caso na minha família. Minha mãe teve câncer de mama e sempre quis ajudar de alguma forma. Espero que com meu alcance nas mídias eu possa ajudar quem precisa. É algo motivante e também gratificante. Espero que alcancemos muitas pessoas para poder ajudar a entidade escolhida", afirma Gomes.