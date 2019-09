Ex-jogador de futebol americano Cedric Benson morre em acidente de moto

O ex-jogador de futebol americano Cedric Benson, que foi o quarto jogador escolhido no Draft da NFL em 2005, morreu na madrugada deste domingo vítima de um acidente de moto na cidade de Austin, capital do Texas. Uma mulher que estava na carona do veículo também foi vitimada e outros dois homens ficaram feridos.

De acordo com o jornal Austin American-Statesman, serviços de emergência foram acionados por volta das 22h (2h de Brasília) e já encontraram o ex-running back morto no local. Sam Bassett, advogado do jogador, confirmou a morte em nota divulgada para a imprensa.

"Cedric não era apenas um cliente, ele era o meu amigo. Ele era imensamente talentoso e feroz em campo e mesmo assim muitos não fazem ideia das dificuldades que ele superou para conseguir isso", diz Bassett. Apesar de imperfeito em alguns pontos, uma vez que Cedric se torna seu amigo você entendia como ele era gentil e leal como homem. Ele era como um irmão mais novo pra mim. Vou sentir muito sua falta."

Benson começou sua carreira como jogador na Universidade do Texas, onde foi escolhido como o melhor running back universitário em 2004 e escolhido para a seleção dos melhores jogadores naquele ano. Na NFL, ele passou três anos com o Chicago Bears antes de ir para o Cincinnati Bengals, onde conseguiu três temporadas consecutivas como pelo menos mil jardas corridas entre 2009 e 2011. Ele terminou sua carreira profissional em 2012 com 6.017 jardas totais e 32 touchdowns.