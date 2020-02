Fabricante de uniformes cria plataforma para misturar camisas de futebol

Em nova campanha global, “For The Love Of Shirts”, a fabricante de material esportivo Umbro lança novidade para exaltar uma das maiores paixões dos torcedores: as belas camisas de futebol de clubes de todo o mundo. Com vários uniformes clássicos, a empresa traz agora uma plataforma na qual os torcedores poderão fazer uma mistura de camisas de todo o mundo, criando seu próprio manto sagrado.

Além das camisas dos clubes que são parceiros da Umbro no Brasil, como Santos, Grêmio, Athletico-PR e Sport, os apaixonados pela bola e por uniformes também poderão usar camisas de clubes como West Ham, Werder Bremen, Gamba Osaka, Argentinos Juniors, Everton, Seleção Jamaicana, entre outras várias equipes com design e características únicas. Você pode comprar a camisa aqui.

A parceria é com o portal Blood In Blood Out, especializado em mashup de camisas clássicas do futebol – algumas delas com o selo Umbro, como Ajax e Manchester United. Os fãs poderão mesclar até quatro camisas diferentes, montando o seu estilo ao seu modo de apreciar o futebol arte.

A novidade é uma celebração ao “futebol visual”, de tantos valores, crenças, emoções e experiências ao redor do planeta. Sempre ao lado dos que querem engrandecer o esporte, a Umbro Brasil vê a combinação de cores e grafismos como uma forma de pluralizar a história e o peso de cada manto, criando novas narrativas e possibilidades para a forma de torcer.

“É um projeto que muito nos empolga. Como diz o nome da campanha, o nosso amor pelas camisas é tão grande quanto pela bola, e uma forma de celebrá-las é justamente pegar um pedacinho de cada uma, com todo seu valor e trajetória, e torná-la parte de outra. No fim, da mesma forma, todo apaixonado por futebol também tem um pedacinho da Umbro em seu coração”, conta Eduardo Dal Pogetto, gerente de marca da Umbro Brasil.