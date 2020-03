Festa à fantasia de Diego reúne jogadores do Flamengo; veja fotos

O meia Diego comemorou seu aniversário de 35 anos na noite de domingo, em uma festa à fantasia no Rio de Janeiro, um dia depois de o Flamengo ter vencido o clássico contra o Botafogo por 3 a 0, no Maracanã, pela segunda rodada da Taça Rio. Diversos jogadores da equipe rubro-negra foram e se divertiram com as fantasias.

Nas redes sociais, os atletas postaram fotos e vídeos da festa. O aniversariante Diego, por exemplo, foi fantasiado do personagem Jack Sparrow. O atacante Gabigol apareceu de Tartarugas Ninja. Veja abaixo imagens da comemoração e as fantasias dos jogadores.

Aqui estamos para cuidar de você @ribasdiego10 pic.twitter.com/KLJozdZKIQ — Gabriel Barbosa (@gabigol) March 9, 2020

O Homem de Ferro chegou pra derrotar o Thanos em @diegoalvesgol pic.twitter.com/TyBrcMmsrN — Everton Ribeiro (@evertonri) March 9, 2020