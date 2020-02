Filipinho diz que um dos melhores atrativos de Noronha é andar de buggy

Filipe Toledo está no arquipélago em Fernando de Noronha participando do Oi Hang Loose Pro Contest. Nesta quarta-feira, ele avançou para a terceira fase da competição e comentou que está se divertindo no local. Uma das atrações que mais chama a atenção do surfista é andar de buggy.

Questionado pela reportagem sobre quais são os melhores atrativos de Fernando de Noronha, Filipinho não hesitou. "Os atrativos aqui são inúmeros. Eu amo estar aqui. Uma coisa que eu comentei e acho que ninguém repara é andar de buggy", disse.

"Andar de buggy é muito legal. Estamos acostumados a andar de carro fechado na cidade, já o buggy é aberto, tomando vento na cara, a galera atrás... Isso me deixa muito confortável", complementa o surfista. A diária de um buggy em Fernando de Noronha custa em média R$ 300. Já o litro da gasolina sai por R$ 7.

Filipinho também destacou a "energia" de Fernando de Noronha. "O primeiro de tudo aqui e que me deixa muito feliz é a 'vibe' da Ilha. Todo mundo já chega sorrindo e falando com você", conta.

Na competição, além de Filipinho, o americano Luke Gordon avançou para a terceira fase. Ambos somaram 15 e 12 pontos na média total. Os brasileiros Yuri Gonçalves e Samuel Igo foram eliminados na mesma bateria.

*A repórter viajou a convite da organização do evento