Filipe Toledo promove rifa para ajudar projetos sociais de Ubatuba e Santos

O surfista Filipe Toledo está promovendo uma rifa para ajudar projetos sociais de Ubatuba e Santos durante a pandemia do novo coronavírus. Pelo valor de R$ 10 cada bilhete, estará em jogo uma de suas pranchas usadas na perna europeia de 2019.

Para participar, basta comprar a rifa no link www.rifatech.com/423510004.xhtml e seguir as contas @sell.surf @restauranteokumura e @filipetoledosurfstore no Instagram. Além de marcar três amigos na publicação oficial da rifa.

O participante pode adquirir quantas rifas desejar, ajudando diretamente o Projeto Namaskar, em Ubatuba, o Lar Mensageiro da Luz, a Casa da Esperança e o Projeto Restaurante Escola Estação Bistrô, os três em Santos. Além da prancha, o vencedor ganhará uma capa de prancha, jogo de quilhas e cordinha, oferecidos pela Sell Surf.

"Estamos unindo duas cidades, Ubatuba e Santos, com total identidade com o surfe, para esse projeto que vai ajudar muita gente. Agradecemos esse apoio do Filipe Toledo, através de sua loja, a Filipe Toledo Surf Store. Um ídolo atua muito além das ondas. Estamos muito felizes em exercer a solidariedade para quem realmente precisa nesse momento de pandemia", afirma o idealizador do projeto, Márcio Okumura.

O sorteio será realizado no dia 21 de outubro e divulgado pelas redes sociais do Restaurante Okumura e Sell Surf. "Com certeza é uma ação muito importante, porque vai ajudar projetos importantes nas duas cidades. A prancha de um atleta é fundamental para o seu desempenho, por isso é um equipamento que qualquer fã deseja ter e ficamos felizes em ajudar. O Márcio é um amigo antigo e estamos unindo forças para fazer o bem a quem precisa", complementa Ricardinho Toledo, pai de Filipinho.