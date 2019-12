Finais da Taça Brasil de Beisebol tem brasileiros da MLB como atração

Quem for acompanhar as finais da 26ª edição da Taça Brasil de Beisebol, nos dias 14 e 15 de dezembro, no Estádio Municipal de Beisebol Mie Nishi, localizado no bairro do Bom Retiro, região central da cidade de São Paulo, terá a oportunidade de acompanhar ao vivo jovens brasileiros da MLB, maior liga de beisebol do mundo.

No sábado, 14 de dezembro, às 09h, a semifinal entre Gecebs x Marília terá dois prospectos do Houston Astros e promessas da seleção brasileira: Heitor Tokar e Victor Coutinho em ação. Na outra partida do dia, Medicina x Atibaia, que começa às 13h, será a vez de Rafael Ohashi, recém contratado pelo Toronto Blue Jays e Christian Pedrol, contratado pelo Seattle Mariners e hoje atuando no beisebol alemão, mostrarem seu talento.

A grande final do torneio que definirá o melhor time de beisebol do país será domingo, a partir das 13 horas.

TAÇA BRASIL DE BEISEBOL

Dia 14 - sábado

Às 09h - Semifinal 1 - Gecebs x Marília

Às 13h - Semifinal 2 - Medicina x Atibaia

Dia 15 - Domingo

Às 13h - Final entre o vencedor semifinal 1 x vencedor da semifinal 2

Local: Estadio Municipal de Beisebol Mie Nishi

Endereço: Av. Presidente Castelo Branco, 5446 - Bom Retiro.

Informações: (011) 3221-5105

Entrada Gratuita